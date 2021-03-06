Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, kontrollü normalleşme sürecinde kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından kısıtlamalarının azaltıldığı ilk hafta sonunda kurallara uyulmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından kısıtlamalarının azaltıldığı ilk hafta sonunda kurallara uyulmasını istedi. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme sürecinde kurallara uyulmasının önemine işaret etti. Koca, "Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım. Dışarı çıkıyorsak, maske takalım." mesajını paylaştı.

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, kontrollü normalleşme sürecinde kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti - Son Dakika

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