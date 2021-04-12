Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)

12.04.2021 22:57
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2), System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kasım ve aralıkta yaşadığımız pikten farklı olarak bu pik mutant oranının yüksek olduğu bir pik. Yani bulaşıcılığın çok arttığı bir pikten bahsediyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kasım ve aralıkta yaşadığımız pikten farklı olarak bu pik mutant oranının yüksek olduğu bir pik. Yani bulaşıcılığın çok arttığı bir pikten bahsediyoruz. O nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız." dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla ilgili geçmiş ve güncel verileri karşılaştırarak paylaşan Koca, şu bilgileri verdi:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içerisindeki oranı yüzde 17,7 iken şimdi ise yüzde 8,2 düzeyinde. Yani aşılama sonrası neredeyse toplam vaka sayısı içerisinde yarı yarıya düşmüş durumda. Bu dönemde 65 yaş üstü aşılanan vatandaş sayısı yüzde 76,4. Yani yüzde 100 aşılanamadı. Halen yüzde 23,6 oranında 65 yaş üstü vatandaşımız tanımlandığı halde aşısını yaptırmış durumda değil. Bu da bu rakamların içerisinde oluyor. Aynı tabloda sağlık çalışanlarının toplam vaka içerisindeki payı 1 Ocak'ta yüzde 5,3 iken, sağlık çalışanlarında aşılama oranı yüzde 86, şu an 1,37'ye kadar indi. Bu, aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu. Hastanede yatanlar içerisinde 65 yaş üstünün oranı yüzde 57,4 iken şimdi yüzde 31'e kadar düşmüş durumda. Sağlık çalışanlarında bu düşüş daha belirgin. Hastanede yatanlar içerisinde sağlık çalışanların yüzde 3,1 olan oranı şu an 0,78 seviyesinde. Yoğun bakımda yatan vakalar içerisinde 65 yaş üstünün oranı yüzde 70'ten yüzde 48,4'e düştü. Bu tabloda sağlık çalışanları ise 1 Ocak'ta yüzde 1,1'den yüzde 0,25'e kadar inmiş durumda."

Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına ait tabloları aşının etkisini görmek için paylaştığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Entübe vakaları içerisinde 65 yaş üstünün oranının yüzde 71'den yüzde 54,4'e indiğini görüyoruz. Sağlık çalışanlarında ise bu oran yüzde 1,1 iken şu an 0,15'e düştü. Vefat edenler içerisinde 65 yaş üstünün oranının yüzde 65'e düştüğünü görüyoruz. Yani aşının 65 yaş üstüne ve sağlık çalışanlarına daha erken dönemde başlanmasının etkisiyle hem hastanede yatış hem yoğun bakım hem de entübe olan hastalar boyutuyla baktığımızda belirgin bir fayda sağladığını bu nedenle aşıları tanımlanmış olan vatandaşların aşılarını yaptırma noktasında hassasiyet göstermelerini ifade etmek istiyorum."

"Bulaşıcılığın daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz"

Günlük vaka sayılarının 50 binin üzerine çıkması nedeniyle tam kapanma ya da farklı önlemlerin söz konusu olup olmadığı sorusuna Koca, şu yanıtı verdi:

"Bilim Kurulu bugün bu çerçevede, 'Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir' diye genel, kapsayıcı bir şekilde öneri anlamında alternatifli hazırlıklı yaptı. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında kabine toplantısı var. Kabine toplantısında alternatifli önerileri sunmuş olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüklerini tensipleri halinde açıklarlar."

Ramazan ayının özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Mutantın özellikle yüzde 85'e kadar çıktığı bu dönemde, bulaşıcılığın daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Kasım ve aralıkta yaşadığımız pikten farklı olarak, bu pik mutant oranının yüksek olduğu bir pik. Yani bulaşıcılığın çok arttığı bir pikten bahsediyoruz. O nedenle yakın temas ve hareketliliği azaltıcı döneme girmek durumundayız. Bütün vatandaşlarımızın bu noktada özellikle hassasiyet göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."

(Sürecek)

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Mutant, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başsavcılıktan 'Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı' iddialarına yanıt Başsavcılıktan 'Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı' iddialarına yanıt Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var Son Dakika: Türkiye'de 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'i aşan 6 ili paylaştı Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'i aşan 6 ili paylaştı Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi İmzaların atılmasına ramak kaldı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51'i satılıyor İmzaların atılmasına ramak kaldı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51'i satılıyor

Son Dakika Haberleri
17:19 Gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı öncesi yetkili isim sinyali verdi: Çok sert tedbirler kapıda
17:04 Ekonomist İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Yaz aylarında 600 lirayı görebilir
15:55 Zabıtaların yakaladığı dilenci kadının mal varlığı ağızları açık bıraktı
15:48 Mansur Yavaş'tan Gökçek'e olay gönderme: Çin böceğine, şişme oyuncaklara, heykellere son verdik
15:15 Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan taraftara mesaj geldi: Maskeli adam geliyor
15:11 Yaşlı kadının şüphe dolu ölümünde dehşete düşüren detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence ettiler
15:04 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha yapıldı
15:02 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı
14:58 Ev sahiplerini sevindiren kiracıları düşündüren rakamlar! Bu illerde fiyatlar 1 yılda yüzde 50'den fazla arttı
14:51 ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Montrö bildirisi soruşturmasında Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi Montrö bildirisi soruşturmasında Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi         
00:03
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı         
23:56
Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen hastaneye kaldırıldı Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen hastaneye kaldırıldı         
22:00
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var         
20:52
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı         
19:25
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor         
19:08
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi         
16:10
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi         
15:58
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz         
15:31
51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı         
14:05
Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı         
13:29
12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti         
13:22
Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı         
12:46
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı         
12:36
Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi         
12:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 06:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei