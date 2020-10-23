Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (2)
23.10.2020 16:02
Son dakika gelişmesine göre BAKAN KOCA'DAN HASTALARA ZİYARETSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir il sağlık müdürleri ve başhekimleriyle toplantı yapmak için Bursa Şehir Hastanesi'ne geldi.
BAKAN KOCA'DAN HASTALARA ZİYARET
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir il sağlık müdürleri ve başhekimleriyle toplantı yapmak için Bursa Şehir Hastanesi'ne geldi. Bakan Koca, toplantıdan önce hastanede çeşitli hastalıklardan dolayı yatılı olarak tedavi gören bazı çocuk ve genç hastaları ziyaret etti. Bakan Koca, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastaları koronavirüs tedbirlerine uymaları noktasında uyaran Bakan Koca, bir çocuk hasta ile de boyama yaptı.
Son Dakika ABD'nin vize işlemlerini askıya alması, Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak