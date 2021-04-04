Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü."
04.04.2021 12:15
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü.
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü."
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü.' - Son Dakika
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