Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı - Son Dakika

Koca, paylaşımında, Yavaş'ın "Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin." sözlerine yer verdi.

Koca, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören hasta Yasin Yavaş ile ilgili haberinin görüntüsünü paylaştı.

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