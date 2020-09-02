Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi...

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek."

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 20:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi... - Son Dakika

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