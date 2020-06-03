Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Normal şartlara dönmediğimizi, planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız"

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