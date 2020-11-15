Son dakika haberi: KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu - Son Dakika

Son dakika haberi: KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu

15.11.2020 22:45

Son dakika habere göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında, Başbakan olduğu dönemde bir pandemi hastanesi yapma girişimi olduğunu ancak projenin bir türlü çıkmadığını belirterek, "Dolayısıyla ne yapacaktım? Tabii ki Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacaktım.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında, Başbakan olduğu dönemde bir pandemi hastanesi yapma girişimi olduğunu ancak projenin bir türlü çıkmadığını belirterek, "Dolayısıyla ne yapacaktım? Tabii ki Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacaktım. 'Sayın Cumhurbaşkanım ihtiyacım var, yavru vatanın ihtiyacı var' dedim." ifadelerini kullandı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında konuşma yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ülkede etkili olduğu dönemde kendisinin başbakan olduğunu hatırlatan Tatar, "Bakanlar kurulu olarak belki de 3 ayda 50 bakanlar kurulu, belki 300 saat Kovid-19'u, halkımızın sağlığını nasıl koruyacağımızı, nasıl tedbirler alacağımızı tartıştık." diye konuştu.

Halkın sağlığını korumanın yanında ülke ekonomisini, istihdamını ve sektörlerin ayakta kalabilmesi için alınacak tedbirleri yönetmeye çalıştıklarını kaydeden Tatar, "Bu süreç içerisinde bizlere her zaman destek olan elbette anavatanımız Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı." dedi.

Tatar, KKTC'nin ihtiyacı olan her anda Türkiye'den her türlü desteği alabildiklerini söyleyerek, "Şimdi de işte o sıkışık dönemlerde bir pandemi hastanesi yapamayan hükümet olarak bizi eleştirenler bu akşam acaba ne diyecekler?" ifadelerini kullandı.

O dönemde başbakan olarak pandemi hastanesi yapılması talimatını verdiğini ancak projenin çıkmadığını kaydeden Tatar, "Dolayısıyla ne yapacaktım? Tabii ki Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacaktım. 'Sayın Cumhurbaşkanım ihtiyacım var, yavru vatanın ihtiyacı var' dedim. Eğer bir salgın patlaması olursa insanlarımızın bu ihtiyacını sağlık hizmetlerini nasıl vereceğiz? Kapasite dolabilir diye haberler vardı." diye konuştu.

KKTC'de o dönemde hastanelerin dolduğuna yönelik haberlerin çıktığını hatırlatan Tatar, "Öyle bir durum hiç olmadı. Bu işi öyle bir yönettik ki hiçbir zaman salgın patlaması olmadı. Çok az vakayla bu işi başarıyla sürdürdük. Dolayısıyla alnımız açık." dedi.

Tatar, Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin iki ayda tamamlandığını söyleyerek, "Hastane hazır, sağlık sistemi daha da güçlendi, KKTC dünyanın gözü önünde daha da güçlenmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Gerek vak, gerek kayıp, gerekse aktif vakalara bakıldığında Avrupa'nın en iyi değerlerine sahibiz"

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, açılışta yaptığı konuşmada ülkesinin salgının başında gerekli tüm önlemleri geç kalmadan aldıklarını ve bu kapsamda bir pandemi merkezi oluşturduklarını söyledi.

Test, yoğun bakım ve ventilatör kapasitesini Türkiye'nin desteğiyle artırdıklarını ifade eden Pilli, "Bugüne kadar toplamda 999 vaka oldu, bu süre içinde 5 hastamızı kaybettik. Pek çok dünya ülkesinde salgının kontrolden çıkmasına rağmen hükümet olarak aldığımız önlemler sayesinde ülkemizde kontrolden çıkmamıştır." diye konuştu.

Pilli, KKTC'nin aldığı önlemlerle dünyada en iyi değerlere sahip ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Gerek vaka, gerek kayıp, gerekse aktif vakalara bakıldığında Avrupa'nın en iyi değerlerine sahibiz, dünyanın en iyi değerlere sahip ilk 10 ülkesi içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin iyi değerlere rağmen açılışı yapılan hastaneye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Pilli, "Ortaya çıkan bu eser kardeşliğimizin, iyi ve kötü günde bir arada duruşumuzun nişanesidir." dedi.

Acil durum hastanesinin ayrıca Türkiye'nin küresel anlamda nasıl bir güçte olduğunu gösterdiğini de ifade eden Pilli, Türkiye ile KKTC arasındaki sağlık alanındaki iş birliğine ilişkin detayları paylaştı.

Pilli, AMATEM, Güzelyurt Hastanesi, 500 yataklı Lefkoşa Hastanesi gibi sağlık altyapısını güçlendirecek yatırımların inşasının devam ettiğini söyledi.

-Lefkoşa Acil Durum Hastanesi

İnşasında ağustosta başlanan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere, toplam 100 yatak kapasitesine sahip.

Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek.

Hastanede bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin bulunduğu görüntüleme merkezi de mevcut.

Son dakika haberi: KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu
Son dakika haberi: KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu
Son dakika haberi: KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu
Son dakika haberi: KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu

Fahrettin Koca, 112 Acil, Lefkoşa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu - Son Dakika


Son Dakika

Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı engelli kişi, hayatını kaybetti Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş
Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü         
22:38
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti         
21:49
İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar         
21:16
Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi         
20:47
Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi         
19:10
Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı         
17:18
Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek         
15:58
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı         
12:56
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 23:04:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei