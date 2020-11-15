Son dakika haberi: KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında, Başbakan olduğu dönemde bir pandemi hastanesi yapma girişimi olduğunu ancak projenin bir türlü çıkmadığını belirterek, "Dolayısıyla ne yapacaktım? Tabii ki Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacaktım. 'Sayın Cumhurbaşkanım ihtiyacım var, yavru vatanın ihtiyacı var' dedim." ifadelerini kullandı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında konuşma yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ülkede etkili olduğu dönemde kendisinin başbakan olduğunu hatırlatan Tatar, "Bakanlar kurulu olarak belki de 3 ayda 50 bakanlar kurulu, belki 300 saat Kovid-19'u, halkımızın sağlığını nasıl koruyacağımızı, nasıl tedbirler alacağımızı tartıştık." diye konuştu.

Halkın sağlığını korumanın yanında ülke ekonomisini, istihdamını ve sektörlerin ayakta kalabilmesi için alınacak tedbirleri yönetmeye çalıştıklarını kaydeden Tatar, "Bu süreç içerisinde bizlere her zaman destek olan elbette anavatanımız Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı." dedi.

Tatar, KKTC'nin ihtiyacı olan her anda Türkiye'den her türlü desteği alabildiklerini söyleyerek, "Şimdi de işte o sıkışık dönemlerde bir pandemi hastanesi yapamayan hükümet olarak bizi eleştirenler bu akşam acaba ne diyecekler?" ifadelerini kullandı.

O dönemde başbakan olarak pandemi hastanesi yapılması talimatını verdiğini ancak projenin çıkmadığını kaydeden Tatar, "Dolayısıyla ne yapacaktım? Tabii ki Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacaktım. 'Sayın Cumhurbaşkanım ihtiyacım var, yavru vatanın ihtiyacı var' dedim. Eğer bir salgın patlaması olursa insanlarımızın bu ihtiyacını sağlık hizmetlerini nasıl vereceğiz? Kapasite dolabilir diye haberler vardı." diye konuştu.

KKTC'de o dönemde hastanelerin dolduğuna yönelik haberlerin çıktığını hatırlatan Tatar, "Öyle bir durum hiç olmadı. Bu işi öyle bir yönettik ki hiçbir zaman salgın patlaması olmadı. Çok az vakayla bu işi başarıyla sürdürdük. Dolayısıyla alnımız açık." dedi.

Tatar, Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin iki ayda tamamlandığını söyleyerek, "Hastane hazır, sağlık sistemi daha da güçlendi, KKTC dünyanın gözü önünde daha da güçlenmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Gerek vak, gerek kayıp, gerekse aktif vakalara bakıldığında Avrupa'nın en iyi değerlerine sahibiz"

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, açılışta yaptığı konuşmada ülkesinin salgının başında gerekli tüm önlemleri geç kalmadan aldıklarını ve bu kapsamda bir pandemi merkezi oluşturduklarını söyledi.

Test, yoğun bakım ve ventilatör kapasitesini Türkiye'nin desteğiyle artırdıklarını ifade eden Pilli, "Bugüne kadar toplamda 999 vaka oldu, bu süre içinde 5 hastamızı kaybettik. Pek çok dünya ülkesinde salgının kontrolden çıkmasına rağmen hükümet olarak aldığımız önlemler sayesinde ülkemizde kontrolden çıkmamıştır." diye konuştu.

Pilli, KKTC'nin aldığı önlemlerle dünyada en iyi değerlere sahip ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Gerek vaka, gerek kayıp, gerekse aktif vakalara bakıldığında Avrupa'nın en iyi değerlerine sahibiz, dünyanın en iyi değerlere sahip ilk 10 ülkesi içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin iyi değerlere rağmen açılışı yapılan hastaneye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Pilli, "Ortaya çıkan bu eser kardeşliğimizin, iyi ve kötü günde bir arada duruşumuzun nişanesidir." dedi.

Acil durum hastanesinin ayrıca Türkiye'nin küresel anlamda nasıl bir güçte olduğunu gösterdiğini de ifade eden Pilli, Türkiye ile KKTC arasındaki sağlık alanındaki iş birliğine ilişkin detayları paylaştı.

Pilli, AMATEM, Güzelyurt Hastanesi, 500 yataklı Lefkoşa Hastanesi gibi sağlık altyapısını güçlendirecek yatırımların inşasının devam ettiğini söyledi.

-Lefkoşa Acil Durum Hastanesi

İnşasında ağustosta başlanan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere, toplam 100 yatak kapasitesine sahip.

Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek.

Hastanede bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin bulunduğu görüntüleme merkezi de mevcut.