Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: "Milletçe başımız sağ olsun" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: "Milletçe başımız sağ olsun"
27.10.2020 09:12
Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Milletçe başımız sağ olsun" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir tedavisi devam eden sağlık eski bakanımız, kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine sonsuz rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
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