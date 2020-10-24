Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Koca'ya ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş eşlik etti.

Bakan Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında ilk ziyaretini, pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatlarıyla 45 günde inşa edilen 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy 'deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , İstanbul 'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

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