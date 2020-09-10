Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Şuan yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Şuan yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67"

"Türkiye geneline baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 67"

"Alınan sıkı önlemler sayesinde vaka sayısını azaltmaya başlamıştık. Kısıtlamaları katı şekilde sürdürmek hiçbir ülkede mümkün olmamıştır"

"Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sıkı aile bağlarımızla öne çıkarken tedbirlerin göz ardı edildiği ve dolayısıyla vaka artışının yüksek seyretmeye başladığı iller olarak öne çıktı"