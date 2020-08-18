Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, Türk Konseyi Genel Sekreterini kabul etti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad Amreyev ile bir araya geldi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede Türk cumhuriyetleri arasındaki işbirliği ele alındı.

Bakan Koca, Nisan ayındaki Türk Konseyi Sağlık Bakanları toplantısının ardından korona virüsle mücadele için Türk Konseyi Bilim Kurulunun kurulduğunu ve Başkanlığına Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin seçildiğini hatırlattı. Konsey ülkelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Tedarik Zinciri Grubu oluşturulduğunu vurgulayan Koca, önümüzdeki hafta İzmir'de konseye üye ülkelerden bilim insanlarının katılımı ile bir aşı çalıştayı düzenleneceğini bildirdi.

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korona virüs salgınında Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başarılı bir süreç geçiriyoruz. Biz de bu süreçte, var olan imkanlarımız çerçevesinde 150'den fazla ülkeye ilaç, tıbbi cihaz, koruyucu malzeme ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Vakit, bir olma, birlik olma, ortak hareket etme vaktidir. Türk Konseyi üyeleri olarak birlikte hareket etmeli, sağlığın her alanında işbirliğini kuvvetlendirmeliyiz. Aşı üretimi ile ilgili çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Yerli aşımızın üretilmesinin ardından, öncelikle Türk Konseyi üyesi kardeş ülkelerle paylaşacağımız bilgisini de vermek isterim. Aşının diğer ülkelerce üretilmesi durumunda ise, Türk Konseyi olarak ortak hareket edilmesinin kolay ve uygun maliyetli tedarik imkanları sağlayabileceğini düşünüyorum."

Genel Sekreter Amreyev ise Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesinin birçok ülkeye örnek olduğunu vurguladı. Bu zor dönemde Türkiye'nin Konsey üyesi ülkelere verdiği destek, malzeme yardımı, bilgi ve tecrübe paylaşımı için teşekkür eden Amreyev, Türk Konseyi'nin çalışmalarına sıkı işbirliği içinde devam edeceğini belirtti.

(İHA)