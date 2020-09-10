Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın tedavileri devam eden çocuklarla sohbet etmesi VAN - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Çocuk Hastalıkları Servisi'ni de ziyaret eden Bakan Koca, tedavileri devam eden çocuklarla yakından ilgilendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti - Son Dakika