Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın tedavileri devam eden çocuklarla sohbet etmesi VAN - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın tedavileri devam eden çocuklarla sohbet etmesi VAN - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Çocuk Hastalıkları Servisi'ni de ziyaret eden Bakan Koca, tedavileri devam eden çocuklarla yakından ilgilendi.

Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti

Araştırma Hastanesi, Fahrettin Koca, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti - Son Dakika

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