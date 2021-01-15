Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının yan etkileri karşısında yapılacakları açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının yan etkileri karşısında yapılacakları açıkladı

15.01.2021 14:25
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının yan etkileri karşısında yapılacakları açıkladı, System.String[]

Son dakika haberler... Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 aşısının yan etkilerine karşı yapılacaklar konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 aşısının yan etkilerine karşı yapılacaklar konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Bakanlığın, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" internet sayfasındaki "Yan Etkilerle Karşılaşıldığında Yapılacaklar" başlıklı açıklamada, aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bunlara yönelik destekleyici yaklaşımlara yer verildi.

Buna göre, "aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık" varsa, aşı uygulanan kola yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmesi ve soğuk uygulama yapılması gerekiyor.

Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması önerilen açıklamada, bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılması gerektiği de belirtildi.

Ayrıca söz konusu durumda parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabileceği bildirildi.

Aşı sonrası "yorgunluk" belirtisi olanlara ise "İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz." önerisinde bulunulan açıklamada, diğer belirtilere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma/ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz."

Açıklamada ayrıca, Kovid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği anlatıldı.

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının yan etkileri karşısında yapılacakları açıkladı - Son Dakika


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