Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları

Son dakika sağlık haberine göre Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşı bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni kamu spotları hazırlattı.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşı bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni kamu spotları hazırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde 2 yeni kamu spotu daha hazırlandı.

Temizlik, maske ve mesafenin önemine işaret edilen spotlarda, "Unutmayın, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." sloganı kullanıldı.

Kamu spotlarında "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez ve "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen rol aldı.

Kamu spotları eş zamanlı yayımlanacak

Timuçin Esen'in rol aldığı spotta, pandeminin devam ettiği ve rehavete kapılmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Spotta, pandeminin bir kişiden başladığı ve bir kişinin bile kurallara uymamasının bedelinin ağır olabileceği uyarısı yapıldı.

Kamu spotunda, bireylerin kendini kontrol etmesiyle vakaların da kontrol edileceği, aksi takdirde büyük güçlüklerle elde edilen kontrollü sosyal hayat kazanımlarının kaybedilebileceği uyarısında bulunuldu.

Taner Ölmez'in rol aldığı spotta ise birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan pandemide tedbirlerin önemine dikkat çekildi. Kısıtlamaların tekrar gelmemesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği de spotta vurgulandı.

Sağlık Bakanlığının yeni kampanyası, televizyon, radyo ve internet mecralarında eş zamanlı yayımlanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları - Son Dakika

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