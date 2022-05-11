Son dakika haberleri! Sağlık çalışanı çift aynı ambulansta hastaların imdadına yetişiyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sağlık çalışanı çift aynı ambulansta hastaların imdadına yetişiyor

11.05.2022 10:59
Son dakika haberleri! Sağlık çalışanı çift aynı ambulansta hastaların imdadına yetişiyor

Gelen son dakika haberine göre Aksaray'da iş yerinde tanıştıktan bir süre sonra hayatını birleştiren sağlık çalışanı çift, görev yaptıkları ambulansta hastaların yardımına koşuyor.

Aksaray'da iş yerinde tanıştıktan bir süre sonra hayatını birleştiren sağlık çalışanı çift, görev yaptıkları ambulansta hastaların yardımına koşuyor.

Oryantasyon eğitimi aldıkları sırada tanışan Engin (40) ve Serap Çetin (37), 2010'da evlendi. İl Sağlık Müdürlüğünde, 15 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Engin ve paramedik (acil tıp teknikeri) olarak çalışan Serap Çetin, 2 çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürüyor. Çift, aynı ambulansta hastaların imdadına birlikte yetişiyor.

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli Serap Çetin, AA muhabirine, eşiyle mesleklerini severek yaptıklarını söyledi.

Çocukluk yıllarında sağlık alanında çalışmaya karar verdiğini belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Çocuklukta evcilik oynarken doktor ya da hemşire olurdum. İğne yapmaya, enjektörlerle oynamaya merakım vardı. Eğitim hayatımı da ona göre ayarladım. Sağlık meslek lisesi ve ön lisans eğitiminin ardından görevime başladım. Bu ambulansta hayatın anlamını eşimle birlikte taşıyoruz. Hayatımızda ne gibi sıkıntılar olursa olsun ambulansa bindiğimizde onları hemen unutuyoruz. Hastalarımıza elimizden gelen en iyi şekilde yaklaşıyoruz. Eşimle hem hayatımızı hem de bir ambulansı paylaşıyoruz. İş ortamında son söz bana, ev ortamında ise eşime ait."

Çetin, mesleğinin en güzel yanının hayat kurtarmak olduğunu ifade etti.

Çalışırken hiç zorlanmadıklarını anlatan Çetin, "Eşimin de içinde olduğu ekibin lideriyim. Son sözü ben söylüyorum. Birlikte çalışmak hem bizim için hem arkadaşlarımız için iyi. Ev ortamındaki huzuru, çalışma arkadaşlarımıza da yansıtıyoruz." dedi.

"Vatandaşlarımızdan bol bol hayır duası alıyoruz"

Engin Çetin ise eşiyle 15 yıl önce aynı ambulansta vakalara çıktıklarını, sürecin hızlı ilerlemesiyle evlenmeye karar verdiklerini belirterek, "Bizi insanların hayatına dokunmak mutlu ediyor. İnsan hayatı bizim için çok değerli. Vakalara ulaşabilmek için zamanla yarışıyoruz. Eşimle aynı meslekte çalıştığımız için birbirimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Farklı mesleklerde olsak belki birbirimizi bu kadar iyi anlayamayacaktık. Vatandaşlarımızdan bol bol hayır duası alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Aksaray, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sağlık çalışanı çift aynı ambulansta hastaların imdadına yetişiyor - Son Dakika


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