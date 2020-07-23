Son dakika haberleri | Sağlık çalışanları için 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sağlık çalışanları için 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretildi

Son dakika ekonomi haberi... Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'deki sağlık çalışanları için 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretimi gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri | Sağlık çalışanları için 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretildi, System.String[]

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'deki sağlık çalışanları için 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretimi gerçekleştirildi.

Korona virüse karşı başarılı mücadelesiyle dünyaya örnek olan Türkiye'de kısıtlamalar normalleşme süreci kapsamında azaltılırken bir taraftan da Covid-19'a karşı en önemli önlemlerden biri olan cerrahi maske üretimi de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kırıkkale'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Cerrahi Maske Üretim Atölyesinde 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretildi.

Atölyede kullanılan malzemeler için gerekli bütçe Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca karşılanırken makineler ise, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Odası (DMO) tarafından sağlandı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen maskeler, Sağlık Bakanlığına teslim edilirken üretim de 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor.

11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in girişimiyle maske üretimine başladıklarını ifade eden Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, Sağlık Bakanlığına gönderilmek üzere 75 milyon cerrahi maske üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi. İş-Kur aracılığıyla 210 kişiye istihdam sağlandığını belirten Kılıç, tam kapasiteyle yerli ve milli makineler sayesinde üretimin aralıksız devam ettiğini anlattı.

"75 milyon maske üretildi"

Dünyayı sarsan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin cerrahi maske ihtiyacını karşılamak için üretimin devam ettiğini dile getiren Kılıç, "Günlük 3 milyon maske ile şu ana kadar 75 milyon maske üretimi gerçekleşti. Burası kurumlar arası koordinasyonun bir ürünü. Makinelerimiz Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretildi. Yerli ve milli makinelerimiz. Bunun finansmanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından sağlandı. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından maske üretiminde kullanılan malzemelerin temini yapılıyor. Burada çalışan personel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş-kur vasıtasıyla 210 kişi istihdam edilmekte. Üretimi de yine burada Halk Eğitim Merkezimizin usta öğreticileri ve kursiyerler fedakarca çalışmalarına devam ediyor. Burada üretilen maskeler Türkiye'deki sağlık çalışanlarının maske ihtiyacına yönelik olarak üretim devam ediyor. Ürettiğimiz maskeleri Sağlık Bakanlığına teslim etmekteyiz" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Koronavirüs, Kırıkkale, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 01:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Sağlık çalışanları için 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretildi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur Akıntıya kapılan köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı "Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi         
16:30
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti         
15:53
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili         
15:41
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu         
15:23
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum         
14:54
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı         
14:50
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti         
14:32
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek         
12:50
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var         
11:58
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı         
11:39
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri         
11:35
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz         
11:18
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı         
09:53
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü         
08:33
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü         
00:02
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi         
23:25
Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı         
22:12
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 19:42:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Sağlık çalışanları için 2 ayda 75 milyon cerrahi maske üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei