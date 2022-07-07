Sağlık çalışanları ile polis arasında yürüyüş gerginliği - Son Dakika
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Sağlık çalışanları ile polis arasında yürüyüş gerginliği

07.07.2022 17:05
Sağlık çalışanları ile polis arasında yürüyüş gerginliği

SAĞLIK çalışanları, Konya'da dün öldürülen Doktor Ekrem Karakaya İçin Çapa'da toplanarak Çemberlitaş'taki İl Sağlık Müdürlüğü'ne kadar yürümek istedi.

SAĞLIK çalışanları, Konya'da dün öldürülen Doktor Ekrem Karakaya İçin Çapa'da toplanarak Çemberlitaş'taki İl Sağlık Müdürlüğü'ne kadar yürümek istedi. Polis, izinleri olmadığı gerekçesiyle sağlık çalışanlarının yürümesine izin vermedi. Bu nedenle sağlık çalışanları ile polis arasında zaman zaman arbede çıktı. Polis önlemini aşabilen bir grup sağlık çalışanı İl Sağlık Müdürlüğü önüne kadar yürüyüp basın açıklaması yaptı.

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Doktor Ekrem Karakaya için Türkiye'nin birçok hastanesinde eylemler ve yürüyüşler yapıldı.

Çapa'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde saat 11.30'da toplanan sağlık çalışanları, Çemberlitaş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne kadar yürümek istedi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önünden yürümeye başlayan sağlık çalışanlarına izinleri olmadığı gerekçesiyle polis engel olmak istedi. Bu nedenle polis ile sağlık çalışanları arasında gerginlik çıktı. Sağlık çalışanları polis duvarını aşarak Millet Caddesi'nde yürümeye başladı. Yürüyüş nedeniyle caddede trafik akışı durdu. Polis, sağlık çalışanlarının önünü tekrar kesti. Polis, bu sırada basın mensuplarını itekleyerek, görüntü almalarını engelledi. Sağlık çalışanları bir kez daha polis önlemini aşarak Ordu Caddesi'nde yürümeye başladı. İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelebilen sağlık çalışanları, burada slogan atıp, basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldı.


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Kaynak: DHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Çemberlitaş, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları ile polis arasında yürüyüş gerginliği - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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