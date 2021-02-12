Son dakika haberleri! Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısıyla kendilerini "güvende" hissediyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaptıran sağlık çalışanları, aşıdan kaynaklanan bir olumsuzluk yaşamadıklarını, virüse karşı kendilerini güvende hissettiklerini belirtti.

Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan CoronaVac aşısının ikinci dozunun sağlık personeline uygulanmasına devam ediliyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, kendisinin daha önce Çin'den getirilen Kovid-19 aşısının gönüllü olarak testlerine katıldığını hatırlattı.

Faz 3 çalışması gönüllülerinde çok ciddi bir yan etki görülmediğini belirten Özkan, "Antikor seviyesi yüksek çıktı. Aşı yaptıran sağlık çalışanlarında her aşıdan sonra beklenen ufak tefek belirtilerin dışında şu ana kadar çok ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı. Aşıya rağbet bir hayli fazla. Bu da beni sevindiriyor. Kovid-19'a karşı elimizdeki tek silah bu." dedi.

"Bize yansıyan herhangi bir önemli sorun yok"

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de sağlık personelinin aşıya ilgisinin fazla olduğunu dile getirdi.

Aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Hülür, "Şu ana kadar aşıdan kaynaklı ciddi sorun yaşanmadı. Basit alerjilerin ve biraz 'ateşim oldu' diyenlerin dışında bize yansıyan herhangi bir önemli sorun yok." ifadesini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, kendisinde birinci dozdan sonra hiçbir yan etki olmadığını bildirdi.

İkinci dozda da olumsuz durum beklemediklerini vurgulayan Karaman, "Kendimizi güvende hissediyoruz. Kovid-19 ile mücadelede aşı olmaktan başka çaremiz yok." dedi.

Aşı tavsiyesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Egemen Doğuş Gül ise kendisinin de CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptıranlar arasında bulunduğunu söyledi.

Salgının bir an önce sona ermesini istediklerini aktaran Gül, "Tüm sağlık çalışanlarına ve sırası gelen bütün vatandaşlarımıza aşı olmayı tavsiye ederim. Bende herhangi bir yan etki oluşmadı. Şu ana kadar 5 binden fazla hastayı aşıladık. Onlarda da herhangi bir ciddi yan etki görmedik." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Aşı Birimi Koordinatörü Sibel İnce de salgınla mücadelede aşı çalışmalarının çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı'nda görev yapan ve şu an aşı biriminde çalışan doktor Zeynep Toprak Aksoy ise aşı çalışmalarına sağlık çalışanlarının katılımının fazla olduğunu, aşıdan dolayı ciddi reaksiyon görmediklerini kaydetti.