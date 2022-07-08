Son dakika haberleri | SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EYLEMİNDE POLİSE TOKAT ATAN ASTSUBAY TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EYLEMİNDE POLİSE TOKAT ATAN ASTSUBAY TUTUKLANDI

08.07.2022 15:33

Son dakika haber: Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'da dün yapılan eylemde polislerin müdahalesi sırasında bir polise tokat attığı tespit edilen astsubay N.K.Ö. tutuklandı.

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'da dün yapılan eylemde polislerin müdahalesi sırasında bir polise tokat attığı tespit edilen astsubay N.K.Ö. tutuklandı.

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından dün ülke genelinde sağlık çalışanları şiddet olaylarını protesto etti. Sağlık çalışanları İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanarak eylem yapmak istedi. Eylem sırasında polis ve sağlık çalışanları arasında, gösterinin izinsiz olması sebebiyle arbede çıktı. Yaşanan arbede sırasında bir kişinin polise tokat attığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerin ardından polis, tokat atan kişinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde tokat atan kişinin doktor olan eşine destek vermek için eyleme katılan astsubay N.K.Ö. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan N.K.Ö. işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyeye sevk edildi. N.K.Ö. çıkarıldığı mahkemece, 'kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Ekrem Karakaya, İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EYLEMİNDE POLİSE TOKAT ATAN ASTSUBAY TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EYLEMİNDE POLİSE TOKAT ATAN ASTSUBAY TUTUKLANDI - Son Dakika
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