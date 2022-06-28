Son dakika haber! KASTAMONU - Sağlık ekipleri Kastamonu'da selin ardından 55 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber! KASTAMONU - Sağlık ekipleri Kastamonu'da selin ardından 55 kişiyi kurtardı

28.06.2022 16:43

Son dakika haberine göre Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde 830 personelden oluşan sağlık ekipleri, hamile, engelli ve hasta 55 kişiyi kurtardı.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde 830 personelden oluşan sağlık ekipleri, hamile, engelli ve hasta 55 kişiyi kurtardı.

Bozkurt ve İnebolu başta olmak üzere birçok ilçede yaşanan sel felaketinde mahsur kalanlar, sağlık ekiplerince güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Kastamonu UMKE İl Sorumlusu paramedik Oğuzhan Bozoğlu, AA muhabirine,

Kastamonu'da 10 UMKE timi ve 53 ambulansla sel felaketinin ardından görev aldıklarını söyledi.

Çalışmaları sürdürdüklerini belirten Bozoğlu, "Arkadaşlarımız sel afetinin ilk günü itibarıyla 55 hastanın tahliyesinde yer aldı. Tahliye olan vatandaşlarımız, sağlık hizmeti gerekiyorsa hastanede sağlık hizmet aldı, barınma ihtiyacı varsa diğer kurum ve kuruluşlarımızla irtibat halinde olarak barınma ihtiyaçlarını karşıladık." dedi.

Kronik hastalar ağırlıklı olmak üzere diyaliz ve KOAH hastalarını da kurtardıklarını anlatan Bozoğlu, "40 haftalık bir gebe hastamız vardı. Onu hızlıca çıkartıp hastaneye ulaştırmamız bizim için gurur kaynağıydı. Sel afetinin ilk gününde yoğun tahliye operasyonu vardı. Şimdi köylerde sağlık taramalarına başladık. Tarama sonucunda ilaç ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz, hastaneye gitmesi gereken hastaların da hastaneye sevkini sağlıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KASTAMONU - Sağlık ekipleri Kastamonu'da selin ardından 55 kişiyi kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! KASTAMONU - Sağlık ekipleri Kastamonu'da selin ardından 55 kişiyi kurtardı - Son Dakika
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