Sağlık görevlileri kırsaldaki yaşlılara Kovid-19 aşısı yapmak için yoğun mesai harcıyor - Son Dakika

Sağlık görevlileri kırsaldaki yaşlılara Kovid-19 aşısı yapmak için yoğun mesai harcıyor

31.03.2021 11:01

Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hem filyasyon hem de aşı çalışmalarında görev alan sağlık personeli, kentin en ücra köşelerine kadar giderek yaşlılara aşı yapıyor.

Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hem filyasyon hem de aşı çalışmalarında görev alan sağlık personeli, kentin en ücra köşelerine kadar giderek yaşlılara aşı yapıyor.

Kovid-19 salgını açısından çok yüksek riskli iller arasında yer alan Ardahan'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan filyasyon ve aşı ekibi, köylerde 60 yaş üzerindekiler, eşleri, risk grubunda bulunanlar ve çeşitli nedenlerle aşı yaptıramayanların evlerine giderek CoronaVac aşılarını uyguluyor.

Özellikle yaşlılar, aşı için randevu oluşturamayan ya da yaşlı ve kimsesiz olduğu için aşı yaptırmaya gitme imkanı bulunmayanlar, evlerine kadar gelen sağlık ekiplerince yapılan aşı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Vaka sayılarının düşürülmesi için yoğun çaba gösteren filyasyon ve aşı çalışmaları çerçevesinde il merkezine bağlı Çamlıçatak köyüne giderek 79 yaşındaki Anşa Taşcı'ya evinde ikinci doz CoronaVac aşısını yapan aşı ekibi, kendisine salgına karşı alması gereken tedbirleri de anlattı.

Sağlık ekiplerine tek tek teşekkür ve dua eden Taşçı, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah sağlıkçılardan, bizi düşünenlerden razı olsun. Allah onların eksikliğini hiçbir zaman vermesin." ifadelerini kullandı.

Ekip daha sonra kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta ve Artvin sınırında yer alan Yalnızçam Hasköy köyüne geçerek 73 yaşındaki Hatun Alkan'a evinde CoronaVac aşısı yaptı.

Hatun Alkan, aşı sonrası AA muhabirine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı her gün televizyondan dinlemeye çalıştığını söyledi.

Bakan Koca başta olmak üzere tüm sağlıkçıların önemli görev üstlendiklerini ifade eden Alkan, bunun farkında olduğunu anlattı.

"Allah bu ateşe bir su serpsin"

Özellikle Bakan Koca'yı televizyonlarda izlediğinde ağladığını dile getiren Alkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık Bakanımız konuşmaya başladığında inanın ağlıyorum, gözyaşlarıma hakim olamıyorum, yorgun olduğunu görünce üzüyorum. Allah bu ateşi bir an önce söndürsün, duamız bu. Duamız tüm sağlık çalışanlarına, çok büyük emekler veriyorlar, Allah yardımcıları olsun. Allah bu ateşe artık bir su serpsin. Bakanımızı izlediğimde her gün 'Allah sizlere yardımcı olsun' diye dua ediyorum."

"Yaşlılarımızın duaları bize moral oluyor"

Aşı ekibi sorumlusu Dr. Yusuf Karabalık da aşı ve filyasyon çalışmasının görevleri olduğunu belirterek, bunu aşk ve şevkle yaptıklarını anlattı.

Salgının önüne geçilebilmesi için kurallara uymanın önemine vurgu yapan Karabalık, "Bizim tek isteğimiz vatandaşlarımız aşı olsalar da tedbir ve kurallardan taviz vermemeleridir. Bu kolektif bir çalışmadır ancak bu şekilde salgınla baş edebiliriz. Önemli görev yapıyoruz, insanların hem sağlığına hizmet ediyoruz hem de dualarını alıyoruz. Çok farklı bir duygu. Vatandaşlarımız bizi çok iyi karşılıyor, özellikle yaşlılarımızın dualarla karşılamaları bize moral oluyor." dedi.

Sağlık görevlileri kırsaldaki yaşlılara Kovid-19 aşısı yapmak için yoğun mesai harcıyor
Sağlık görevlileri kırsaldaki yaşlılara Kovid-19 aşısı yapmak için yoğun mesai harcıyor
Sağlık görevlileri kırsaldaki yaşlılara Kovid-19 aşısı yapmak için yoğun mesai harcıyor
Sağlık görevlileri kırsaldaki yaşlılara Kovid-19 aşısı yapmak için yoğun mesai harcıyor

İl Sağlık Müdürlüğü, Ardahan, Mevla, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık görevlileri kırsaldaki yaşlılara Kovid-19 aşısı yapmak için yoğun mesai harcıyor - Son Dakika


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