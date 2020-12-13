Son dakika haberleri... Sağlık Müdürlüğüne 65 personel, 7 araç ve yer tahsisi - Son Dakika

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, pandemiyle mücadele eden Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğüne 65 personel ve 7 araç ile birlikte Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yer tahsisinde bulundu.

Çayırova halkının sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek için belediyenin tüm imkanlarını kullanan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kurum ve kuruluşlara destek vermeye devam ediyor. Virüsle mücadelede adeta seferberlik ilan eden Çayırova Belediyesi, belediyenin çalışmalarının yanı sıra kurum ve kuruluşların da ihtiyaçlarına destek oluyor. Çayırova Belediyesi, pandemi ile mücadelede canla başla çalışan İlçe Sağlık Müdürlüğüne personel, araç ve yer tahsisinde bulundu. Belediyede görevli 65 personeli İlçe Sağlık Müdürlüğün veren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde yer tahsis ettiği sağlık müdürlüğüne 7 araç ver bilgisayar desteği de verdi. - KOCAELİ