Son dakika haberleri... Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: AYM'nin kararı sağlık çalışanlarını memnun etti - Son Dakika

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Anayasa Mahkemesi'nce (AYM) sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda ceza artırımının Anayasaya uygun bulunmasına ilişkin, "Yüksek Mahkemesi'nin bu kararı, tüm sağlık çalışanlarını son derece memnun etmiştir." dedi.

Anayasa Mahkemesi, özel sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı işlenen tehdit, hakaret suçlarında cezaların yarı oranında artırılmasını ve hapis cezasının ertelenmemesini düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini reddetti. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Resmi Gazete'de yer alan karara ilişkin açıklamada bulundu.

BU KARAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SON DERECE MEMNUN ETTİ

Durmuş konuya ilişkin açıklamasında, " Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik cezaların yüzde 50 oranında artırılmasını ve cezaların ertelenmemesini öngören yasayı Anayasaya uygun buldu. Yüksek Mahkemesi'nin bu kararı, tüm sağlık çalışanlarını son derece memnun etmiştir. Yargı mensuplarının, bu karardan sonra, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların üzerine çok daha büyük bir kararlılıkla gidecekleri düşüncesindeyim. Bilindiği gibi yakın zamanda yaşanan pek çok şiddet olayının faili, önce serbest bırakılmış, toplumsal baskı olunca da tutuklanmıştı. Bu durum vicdanları yaralayan bir tablo oluşturuyordu. Aynı zamanda yargıya olan güveni de sarsıyordu. Anayasa Mahkemesi'nin son kararıyla, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hiçbir yargı mensubu hiçbir kolluk mensubu 'acaba' diyemeyecektir. Yasa gayet açık ve herkesi kapsıyor. 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren yasayla, sağlık çalışanlarına şiddet olduğunda, fail yüzde 50 oranında artırımlı ceza alır ve bu ceza ertelenmez. Bu yasa sıkı bir şekilde uygulandığında, hiçbir kimsenin sağlık çalışanlarına şiddeti aklından bile geçirmeyeceği inancındayım" dedi.