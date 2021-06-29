Üye Girişi
Son dakika haberleri: Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür

29.06.2021 12:52
Son dakika haberleri: Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür, System.String[]

Son dakika haberleri: Korona virüsten babasını kaybeden Sarıgöl Devlet Hastanesinde aşılama da görevli hemşire Yağmur Küçücük'ün nöbeti sırasında görevli olmamasına rağmen eşi Dr.

Korona virüsten babasını kaybeden Sarıgöl Devlet Hastanesinde aşılama da görevli hemşire Yağmur Küçücük'ün nöbeti sırasında görevli olmamasına rağmen eşi Dr. Taner Küçücük'ün 9 saat boyunca kendisine yardım ettiği anları Twitter hesabından paylaşması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yağmur hemşire ve doktor eşine attığı twitt ile teşekkür etti. Yağmur hemşire Sağlık Bakanının seslerini duymasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Yeter ki aşı olmaya gelsinler biz her türlü fedakarlığa razıyız" dedi.

Manisa'nın Sarıgöl Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Yağmur Küçücük nöbeti sırasında izin gününde olmasına rağmen kendisine yardıma gelen eşi Dr. Taner Küçücük için sosyal medyada "Bu beyefendi benim eşim aynı zamanda hastanemizde çalışan bir hekim. Dün mesaide olmamasına rağmen 9 saat boyunca benimle aşılamada çalıştı yardım etti. İyi ki varsın koca yürekli. He bu arada Aşınızı da olun." yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkatini çekti. Bakan Koca genç sağlıkçı çiftin paylaşımını, "Yağmur hemşire Covid-19 servisinde görevli. Hastalarıyla ilgilenirken kendi babasının yanında olamamış. Eşi hekim. Dün görevli olmadığı halde 9 saat aşılamada Yağmur hanıma yardım etmiş. Bu fedakarlıkların ardında acı tecrübeler var. Yağmur hanım, aşınızı olun derken çok haklı." ifadeleriyle paylaşarak fedakarca çalışan sağlıkçılara bir kez daha teşekkür etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tüm hızıyla devam aşılama çalışmalarında görevli olan hemşire Yağmur Küçücek, "O gün yoğun bir günümüzdü. Pandemi başladığından beri zaten her günümüz çok yoğun geçiyor ve aşırı yoruluyoruz. O gün de sağ olsun eşim görevli değildi, beni işe bırakmıştı. Yoğunluğu da görünce 'ben size yardım etmek istiyorum' dedi. Bu iş dayanışma işi diyerek yola çıktık. Kendisi de burada hastaların barkodlarını okutma ve bilgilerini defterlere işlememizde yardımcı oldu. Kendisine bu konuda minnettarım. Sonuçta çalışmak zorunda değildi, kıyamadı yorgunluğumuzu gördü ve yardımcı oldu." dedi.

KORONA VİRÜSTEN BABASINI KAYBETTİ

Korona virüs pandemisinde korona hastaları için mücadele ederken koronaya yakalanan babasının yanında olamayan Hemşire Küçücek, "Burası çok karışık duygular içeriyor benim için. Pandemi süreci herkesi yıprattı ancak ben biraz daha fazla yıprandım. Çünkü ben 26 Kasım günü Covid sebebiyle babamı kaybettim. O dönem Bursa'da çalışıyordum. Covid olduğunda ben ona yetişemedim. Yanında olamamıştım. Böyle olunca psikolojik olarak çöküntüye girdim, yetemedim. Bir sağlık çalışanı olarak bu durum benim için daha da zor. Herkese koşup yardım ediyoruz. 'Zaten paranı alıyorsun. Bu işi bunun için yapmıyor musun' diyen bir kesim var. O kesime şöyle seslenmek istiyorum. Evet, para alıyorum ama normal bir devlet memuru maaşı alıyorum. Sonuna kadar bu paranın karşılığını veriyorum. Bu meslek 'Ben paramı alıyorum, yapıyorum' mesleği asla değil. Bu durumda ben de babamın yanında olamadım ve üzüldüm. Sonuçta o beni bugünler için yetişirdi. Beni çok severdi. Bakan bey de babamla ilgili olan twiti mi görmüş sanırım. Onu görmesi beni hem üzdü hem sevindirdi. Sesimizi duymuş oldu. Keşke babam da aşıya yetişebilseydi. O aşılanmayı gerçekten çok istiyordu ama olmadı, yetişemedi." diye konuştu.

"GELİN AŞINIZI OLUN"

YAŞANAN PANDEMİNİN HERKESİ ETKİLEDİĞİNİ KAYDEDEN YAĞMUR HEMŞİRE SÖZLERİNİ VATANDAŞLARA AŞI ÇAĞRISINDA BULUNARAK ŞÖYLE TAMAMLADI:

"Bu pandemi herkesi etkiledi, toplumun en üstünden en altına kadar. Böyle olunca da bir an önce normalleşmemiz gerekiyor. Herkesi aşıya davet ediyoruz. Ben de Covid geçirdim. Çok felaket bir hastalık. Bir an ölüyorum sandım. Şu an aşılıyım. Aşılarla birlikte hastaneye yatış oranları azaldı, ölümler azalıyor. Yani sevdiklerinizle yarınlarınızı görmenizi sağlıyor. Onun için aşılanın diyorum. İnsanlar çoğu zaman hekime bile danışmadan ilaçlar kullanıyorlar, onları düşünmüyorlar ama aşının yan etkilerini düşünüyorlar. İnanın hastalık daha tehlikeli. Hastaların çok acı çektiklerini, yalvardıklarını gördük. Gelin aşınızı olun, devletimiz bizlere sizlere bu imkanı vermiş. Bu imkan varken hep birlikte el ele bu mücadeleyi kazanalım. Biz sonuna kadar ülkemiz için her şeyi yapmaya hazırız. Sonuçta bu ülkenin evlatlarıyız ve bu ülke için varız. Hepimiz biriz ve hep birlikte sonuna kadar yürüyeceğiz."

"KALABALIĞI GÖRÜNCE YARDIMCI OLMAK İSTEDİM"

İzin günüde eşi Yağmur hemşireye yardıma gelen acil servis doktorlarından Dr. Taner Küçücek, "Ben nöbetçi olmadığım için eşimi bırakmaya gelmiştim. Kalabalığı görünce yardım etmek niyetiyle yanlarına geldim ve eşlik etmek istedim. Hem onlara moral motivasyon olsun hem de en azından küçük de olsa yardımcı olmak istedim. Eşim buraya 4 ay önce geldi. Onun da alışma evresi. Ben de evde yalnız ne yapacağım düşüncesiyle 'hanımcılık kazansın' diyerek geldim ve eşime yardımcı oldum. Genelde de zaten mesai saatlerim dışında da hastaneye hep uğrarım. O gün de vaktimi burada değerlendirdim" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZIN HEPSİ ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR"

Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Karaduman, "Arkadaşlarımızın hepsi özveriyle çalışıyorlar. Yağmur hanım ve doktor Taner beyin tweetlerine Bakan beyin dönüş yapması sonrası çok olumlu dönüşler aldık. Belki sadece biz gündeme geldik ama tüm sağlık çalışanlarımız çok özverili olarak, gecesini gündüzü mesai kavramı gözetmeksizin katarak çalışıyorlar. Bu özverilerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

(Sadık Cangel - Önder Aydın - Vehbi Sarıhan/İHA)

Son dakika haberleri: Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür
Son dakika haberleri: Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür
Son dakika haberleri: Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür
Son dakika haberleri: Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 14:16 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! 13:56 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi 13:40 Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi
Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı 13:26 Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi 12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı 12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu 11:05 Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı 10:48 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı

Son Dakika Haberleri
13:55 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!
13:42 Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek
13:39 Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi
13:36 İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek
13:34 75 yaşındaki eczacıyı 800 bin lira dolandırdılar! Dolandırıcı karı-koca, "Kalp gözümüz açık" diyerek kandırmış
13:26 Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı
12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi
12:10 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu
12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
11:19 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı
Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı         
14:16
Son Dakika! AK Parti'den Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz Son Dakika! AK Parti'den Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz         
14:06
Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek         
13:43
İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek İstanbul'da su kesintisi alarmı! Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerine 16 saat su verilmeyecek         
13:36
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu         
12:22
John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu         
12:11
Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı         
11:59
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek         
11:02
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih         
10:35
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı         
10:00
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 14:28:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement