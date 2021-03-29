Son dakika haberleri... Sağlıkçının parmağını arı soktu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sağlıkçının parmağını arı soktu
29.03.2021 17:28
Son dakika haber... Balıkesir'in Edremit ilçesinde arının sokması sonucu meydana gelen şişme sebebiyle sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin büyük uğraşı ile çıkartıldıEdinilen bilgiye göre, 112 Acil Yardım ambulansında görevli Gökhan Aydoğan isimli kişinin parmağını arı soktu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde arının sokması sonucu meydana gelen şişme sebebiyle sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin büyük uğraşı ile çıkartıldı
Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Yardım ambulansında görevli Gökhan Aydoğan isimli kişinin parmağını arı soktu. Yüzük parmağı bir anda şişti. Büyük acı yaşayan sağlık görevlisi soluğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlğı Edremit İtfaiye Grup Amirliği merkezinde aldı. Büyük uğraşla yüzük parmaktan kesici ile çıkartıldı. Sağlıkçı ardından hastaneye gönderildi. - BALIKESİR
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