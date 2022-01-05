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Son dakika haberleri | Sahanın nabzını tutan şirketler hız ve verimlilik kazanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sahanın nabzını tutan şirketler hız ve verimlilik kazanıyor

05.01.2022 10:35
Son dakika haberleri | Sahanın nabzını tutan şirketler hız ve verimlilik kazanıyor

Son dakika gelişmesine göre Yapılan araştırmalar, saha ekipleri ile merkez ofis arasında verilere dayalı sürdürülebilir etkileşim yaratan şirketlerin çeviklik kazanarak rekabette öne çıktığını gösteriyor.

Yapılan araştırmalar, saha ekipleri ile merkez ofis arasında verilere dayalı sürdürülebilir etkileşim yaratan şirketlerin çeviklik kazanarak rekabette öne çıktığını gösteriyor. Univera EnRoute Ürün Müdürü Ömür Yesügay, "Saha satış operasyonlarını dijitalleştirerek merkezi yönetimin hakimiyetini artıran şirketler, hız ve verimlilik elde edebiliyor. Sahadan gelen anlık verilerle hedefledikleri müşteri memnuniyetini elde ederek gelecek stratejilerine verilere dayalı altyapı kazandırabiliyor" dedi

Pandemide değişen alışveriş alışkanlıklarıyla hızlı tüketim ürünlerine artan talep, şirketlerin saha operasyonlarında hız ve verimliliği zorunlu hale getirdi. Başta hızlı tüketim ürünleri olmak üzere çok sayıda alanda artan tüketici talepleri, geniş dağıtım ve saha operasyon süreçlerinde dijitalleşmeyi zorunlu hale getirdi. Nielsen'ın gerçekleştirdiği "Global E-ticaret Araştırması'na göre, salgın öncesindeki büyüme oranını neredeyse 3 kat artırarak yüzde 159'a ulaştıran online hızlı tüketim ürünleri sektöründe (FMCG) görünürlüğünü ve erişebilirliğini artıran şirketlerin, satışlarına yüzde 60'a varan hacim kazandırması bekleniyor. Merkez ofisten saha ekiplerini yönlendirebilen, sahadan aldığı anlık verileri hızla değerlendirerek aksiyon alabilen şirketlerin işlerine hız ve verimlilik kazandırabildiğini belirten Ömür Yesügay, "Hızlı tüketim ürünleri sektöründeki gibi geniş dağıtım ve saha operasyonları gerektiren sektörlerde faaliyet gösteren şirketler açısından bu süreçlerin takibi sistemli bir yapı gerektiriyor. Saha satış ve dağıtım operasyonlarının dijitalleşmesi, şirketlerin çevikliğini artırarak iş hacimlerini genişletiyor. Operasyonlarını düzenli veri akışıyla hızlandıran ve sahanın nabzını tutan şirketler, rekabette öne çıkabiliyor" diye konuştu.

DÜZENSİZ BİLGİ AKIŞI VE VERİMSİZ İŞ SÜREÇLERİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

Saha operasyonlarını ve dağıtım kanallarının yönetimini dijitalleştirerek merkezi yönetimi destekleyen şirketlerin sahadan aldıkları verilerle tüketicilerin anlık taleplerine hızla karşılık verebildiklerini söyleyen Yesügay, "Merkezi yönetimin hakimiyetini artıran EnRoute çoklu kanal satış yönetimi çözümümüzün en çok tercih edilen modülü FieldAgent ile fiziksel mesafelerin getirebileceği düzensiz bilgi akışını ve verimsiz iş süreçlerini tümüyle ortadan kaldırıyoruz. Satış müdürlerinin merkez ofisten ve mobil olarak saha ekiplerini yönetebilmenin ötesini sunduğumuz modülümüzle tüm saha operasyonlarının optimizasyonu için gerekli donanımları bir araya getiriyoruz. Online görsel satış takibi, raporlama, ziyaret, rota takibi, satış temsilcilerinize online mesaj gönderme, görev atama, müşteri özelinde not bırakabilme, harita ile takip edebilme ve sahadan esnek formlar ile bilgi toplayabilme gibi tüm saha işlemlerini tek bir sistemde buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

STRATEJİK HEDEFLERE VERİLERE DAYALI ALTYAPI KAZANDIRIYOR

FieldAgent modülünün sağladığı sahaya dayalı düzenli veri akışıyla şirketlere doğru stratejik hamlede bulunma avantajı sunduklarına değinen Ömür Yesügay, "Pandemiyle şirketler için bir ihtiyaçtan çok zorunluluğa dönüşen çözümümüzle, sadece saha operasyonlarını dijitalleştirerek saha ekipleri ile merkez ofisteki satış yöneticileri arasındaki iletişimi kuvvetlendirmiyoruz. Şirketlerin hedefledikleri müşteri memnuniyetine ulaşmalarına kılavuzluk ediyoruz. Kısa ve uzun vadeli stratejik hedeflere verilere dayalı sağlam bir altyapı kazandırıyoruz" dedi.


Son dakika haberleri | Sahanın nabzını tutan şirketler hız ve verimlilik kazanıyor
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E ticaret, alışveriş, Univera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sahanın nabzını tutan şirketler hız ve verimlilik kazanıyor - Son Dakika


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