Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

01.01.2021 11:41
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, System.String[]

Son dakika haberleri... Antalya'da yeni yıla dakikalar kala çıkan yangında iki iş yeri küle döndü.

Antalya'da yeni yıla dakikalar kala çıkan yangında iki iş yeri küle döndü. Halı ve perde mağazasında başlayan yangında işyerini yanındaki cep telefonu ve bilgisayar satan iş yeri de alevlere teslim oldu. İş yerinde uyuyan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan işyeri sahibi Zeyrek Salıcı, ambulansla hastaneye kaldırılırken yine dumandan etkilenen itfaiyecilere olay yerinde müdahale edildi. İş yeri sahibinin Rita simli köpeği ise sahibini aramak için girdiği alevlerin arasından itfaiye eri tarafından son anda yanmaktan kurtarıldı.

Yangın gece saat 23: 00 sıralarında Manavgat'ın turistik Side mahallesine meydana geldi. Zeyrek Salıcı'ya ait halı, perde dekorasyonu ve zücaciye mağazasında başlayan yangın, ilk etapta itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Kısa bir süre sonra, işyerinde elektrik panolarından kaynaklandığı tahmin edilen patlamayla birlikte yangın yeniden başlarken işyerindeki halı ve perdelerin tutuşmasıyla birlikte yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine ait itfaiyelerin yanı sıra Manavgat belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü su tankerleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen işyerinde bulunan malzemelerin tamamı yanıp kül oldu. Yanan işyerinin bitişiğinde bulunan Erkan Kendirci'ye ait cep telefonu ve bilgisayar servis ve satışı yapan işyeri de alevlerden kurtulamadı. İşyerinde bulunan yüzlerce laptop ve cep telefonu ile aksesuar tamamen yandı.

İşyeri sahibi ve itfaiyeciler dumandan etkilendi

Yangın sırasında işyerinin arka kısmında uyumakta olan işyeri sahibi Zeyrek Salı, işyerinden itfaiye ekiplerince çıkarılırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan zehirlendiği belirtilen Salı'nın geceyi hastanede geçirdiği, sabah taburcu olduğu ve istirahat ettiği bildirildi.

Köpek, sahibini ararken yanıyordu

İşyeri sahibinin Rita isimli köpeği işyerinden alevler yükseldiği sırada itfaiye ekiplerinin engellemelerine rağmen iki kez iş yerine girdi. Rita ikinci kez işyerine girdiğinde yanmaktan itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Kendinden geçmiş vaziyetteki kurt köpeğini itfaiye eri kucağında alevlerin içerisinden çıkarırken bazı itfaiye erlerinin yangından ve dumandan etkilenerek rahatsızlandı. İtfaiye ekiplerine olay yerinde müdahale edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen ve can kaybının yaşanmadığı yanında iki i işyeri küle dönerken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Antalya, İtfaiye, Yangın, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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