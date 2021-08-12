Sahil Güvenlik Komutanlığı: "Bartın, Kastamonu illerinde sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi" - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı: " Bartın, Kastamonu illerinde sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi"

ANKARA - Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın, Kastamonu illerinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişi, hava ve kara unsurları ile güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Sel felaketinin yaşandığı illerde tahliye çalışmalarına devam eden Komutanlık şu ana kadar, Sahil Güvenlik Helikopterleri ile 51 kişiyi, kara ekipleri ile de 285 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtararak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra yüzer unsurları ile denizde de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi. Çalışmalarda 159 Sahil Güvenlik personeli, 3 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Korveti, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 19 lastik bot görev aldı. Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşları tahliye etmek üzere çalışmalarına aralıksız devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizde de yüzer unsurları ile arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.