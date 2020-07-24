Son dakika haberleri | Sahil yolunda Ayasofya trafiği - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sahil yolunda Ayasofya trafiği

Gelen son dakika haberlerine göre Ayasofya Camii'nin açılışına gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu.

Son dakika haberleri | Sahil yolunda Ayasofya trafiği, System.String[]

Ayasofya Camii'nin açılışına gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün itibariyle resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Ayasofya Camii için vatandaşlar yollara döküldü. Güvenlik önlemleri için Ayasofya'ya giden pek çok nokta trafiğe kapatıldı. Araçlarıyla alana gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu. Bakırköy'den Sirkeci yönüne doğru trafik durma noktasına geldi. Araçların oluşturduğu yoğun trafik havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 10:27

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sahil yolunda Ayasofya trafiği - Son Dakika

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