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Son dakika haberleri... Şahinbey'den Gazze'ye tam donanımlı 5 ambulans - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şahinbey'den Gazze'ye tam donanımlı 5 ambulans

31.05.2021 15:50

Son dakika haberi... Şahinbey'den Gazze'ye tam donanımlı 5 ambulans Şahinbey Belediyesi, Filistin'in Gazze şehrine tam donanımlı 5 ambulans destek protokolü, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun imza töreniyle gerçekleştirildi.

Şahinbey'den Gazze'ye tam donanımlı 5 ambulans

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, Filistin'in Gazze şehrine tam donanımlı 5 ambulans destek protokolü, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun imza töreniyle gerçekleştirildi. Protokol sonrası Filistinli turistler Tahmazoğlu ve Kınık'a hediyeler vererek, teşekkür etti.

Şahinbey Belediyesi, İsrail'in saldırıları sonucu çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı Gazze şehrine düzenlenen protokol töreniyle tam donanımlı 5 ambulans desteğinde bulundu. Protokol törenine Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katılırken, protokol sonrası Filistinli turistler Kınık ve Tahmazoğlu'na hediyeler vererek, teşekkür etti.

"Gazze Belediyesine 5 tane tam donanımlı ambulans desteğinde bulunuyoruz"

Filistin'e destek olmak için tam donanımlı 5 adet ambulans hediye edeceklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kızılay Genel Başkanımızla bir protokolümüz olacak. Filistin'de terör devleti İsrail tarafından özellikle Gazze'ye çok büyük saldırılar oluyor. Çok büyük zulümler yapılıyor. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak Gazze Belediyesi olarak kardeş belediyeyiz. Daha önceden de oraya çeşitli yardımlarımız olmuştu. Kızılay Başkanımızla yaptığımız bir görüşmede, özellikle Gazze'nin 5 tane tam donanımlı ambulans ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de meclis kararımızı aldık. İnşallah protokolümüzü imzalayacağız. Öğleden sonra da 3 milyon 750 bin TL parayı aktaracağız. İnşallah 5 tane tam donanımlı Ambulansı da içerisinde her türlü müdahaleyi yapabilecek donanımlarıyla birlikte Gazze'ye göndermiş olacağız. Ben değerli Başkanımıza, meclis üyelerimize, Valimize de teşekkür ediyorum" dedi.

"Desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum"

Ambulans desteklerinden dolayı Tahmazoğlu'na teşekkür eden Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Ben özellikle Mehmet Tahmazoğlu Başkanıma, Şahinbey Belediyesi personeline, Valimize katkı veren herkese şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesile ile mayıs ayının başından itibaren Filistin topraklarında genel olarak Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de devam etmekte olan mezalime duyarsız kalmayan bütün bağışçılarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Özellikle acil sağlık hizmetleri noktasında çok ihtiyaç var. Gazze'de nerdeyse Marmara Depreminin yıktığı kadar bina yıkıldı. Şu an 75 bin insan evsiz. Alt yapılar vuruldu, içme suyu şebekeleri vuruldu. Enerji nakil hatlarının tamamı şu anda ihtiyaçları karşılamayacak derecede harap olmuş durumda. Sanayi tesisleri, tarım alanları vuruldu. Çok büyük bir hasar var. 2 bin civarında yaralı var. Hastanelerde enerji yok ve Filistinli kardeşlerimiz bu anlamda yardımlarımıza muhtaç. Filistin yaralı uzat elini kampanyamız noktasında da hemen ilk dakikalarından itibaren belediyelerimiz, Valiliklerimiz, Kaymakamlıklarımız, STK'larımız, hayırseverlerimiz harekete geçtiler. Şu anda yaklaşık 100 milyon liralık bir acil yardım paketiyle hem Kudüs Batı Şeria hem de Filistin'e yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bugünde 5 tane tam donanımlı ambulansı da Şahinbey Belediyemiz Gazze'ye gönderecek" ifadelerini kullandı.

"Tahmazoğlu'na Gazze'ye verdiği destek için teşekkür ediyorum"

Gazze'ye yapılan ambulans desteğinden dolayı teşekkür eden Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kızılay bizim milletimizin yüz akı. Dünyanın her tarafında Türk Bayrağını dalgalandırıyorlar. Bu vesile ile de bütün Kızılaycılara teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na Gazze'ye oradaki mazlum coğrafyaya da verdiği destek içinde ayrıca teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Son dakika haberleri... Şahinbey'den Gazze'ye tam donanımlı 5 ambulans
Son dakika haberleri... Şahinbey'den Gazze'ye tam donanımlı 5 ambulans
Son dakika haberleri... Şahinbey'den Gazze'ye tam donanımlı 5 ambulans
Son dakika haberleri... Şahinbey'den Gazze'ye tam donanımlı 5 ambulans

Filistin, Ambulans, Şahinbey, Gazze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Şahinbey'den Gazze'ye tam donanımlı 5 ambulans - Son Dakika


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