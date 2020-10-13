Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahte alkol tüketen 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişide komaya girdi.

Kdz. Ereğli ilçesinde ilk olay 9 Ekim tarihinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre gelen bir ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri Harun İnanç (54) isimli kişiyi aşırı alkol şüphesiyle ilçedeki özel hastaneye getirdi. Burada yapılan kontrollerinde sahte alkol tükettiği belirlendi. İlk tedavisinin ardından ambulansla Karabük'te ki Özel Medikar Hastanesine kaldırılan İnanç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim günü hayatını kaybetti. Kdz. Ereğli ilçesinde meydana gelen diğer olayda ise alkol komasına girdiği belirlenen Hasan A. (52) 112 sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Hasan A. ilk tedavisinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan A.'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden İnanç ile hastanede komada olan Hasan A.'nın sahte alkolü nereden temin ettiği araştırılırken, yaşanan iki olayla ilgili olarak savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı. - ZONGULDAK