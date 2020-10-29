Son dakika haberleri | Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 'Altın Faresi' kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 'Altın Faresi' kamerada

29.10.2020 15:37

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da kapanış saatlerinde kuyumcuları aceleye getirip dolandıran 'Altın Faresi' lakaplı şüpheli, bu kez Sarıyer'de bir kuyumcuyu dolandırdı.

İstanbul'da kapanış saatlerinde kuyumcuları aceleye getirip dolandıran 'Altın Faresi' lakaplı şüpheli, bu kez Sarıyer'de bir kuyumcuyu dolandırdı. Edremit'te yakalanıp serbest bırakılan şüphelinin kuyumcuları güven sağlayarak dolandırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kuyumcuların kapanış saatine denk getirerek, onları acele ettirip dolandıran şüpheli bu kez Sarıyer'de Caner Obruk'a ait kuyumcu dükkanını gözüne kestirdi. Kuyumcu dükkanına zincir bozdurma bahanesiyle gelen şüpheli, kuyumcudan altını bozdurduktan sonra ayrıldı. İş yeri çalışanları altının sahte olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. İstanbul'dan ayrılan şüpheli, daha sonra Balıkesir Edremit'te bulunan bir kuyumcuyu da aynı yöntemle dolandırarak tekrar İstanbul'a geldi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Balıkesir'de adliyeye çıkartılan şüpheli serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan 15 gün sonra Ankara'ya geçen şüpheli, burada da yine Caner Obruk'a ait kuyumcu dükkanını dolandırdı.

"SERBEST KALDIKTAN 10 GÜN SONRA ANKARA'DAKİ ŞUBEMİZİ DOLANDIRDI"

Olayı anlatan dükkan sahibi Caner Obruk, "Bu şahıs ayın 23ünde bize geliyor^, sahte altınla dolandırıyor bizi. Gidip şikayette bulunduktan sonra aradan 15 gün geçiyor ve Balıkesir'de de aynı işlemi yapıyor. 22 ayar zincir veriyor, üzerinde patenti her şeyi yazıyor, biz farkına varamadık. Zinciri verdi, biz 22 ayar olarak hesapladık parasını verdik ama sahteymiş, sonradan farkına vardık. Aradan 15 gün geçtikten sonra Edremit'te de aynı şekilde yapıyor. Jandarma tarafından İstanbul'da yakalanıyor. Balıkesir'de mahkemeye çıkartıldıktan sonra bu şahıs serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldıktan 15 gün sonra yine aynı şahıs yine dolandırıyor bizi. 15 bin TL benim, 18 bin TL de Ankara'daki şubemizin zararı var. Sahte altın veriyor, daha önce yakalanıp serbest bırakılan bu adam şu anda Türkiye'nin her yerinde dolanıyor. Serbest kaldıktan 10 gün sonra Ankara'daki şubemizi dolandırdı. Bu şahsın yakalanmasını istiyoruz. Kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. Mihenk taşına da sürdük, çok güzel kaplama yapmışlar, patenti her şeyi yazıyordu zaten zincirin üzerinde. O yüzden anlayamadık. Önce gerçek altınları verdi, bizden 24 ayar gram altın aldı. Daha sonra bu zinciri çıkarttı, bunu da bozdurmak istiyorum dedi. Biz zinciri kesmedik, çünkü 'baldızımın altını ben yarın gelip alacağım sizden' dedi. O yüzden biz de sadece kontrollerini yapıp aldık. Bir şeyden şüphelenmediğimiz için aldık ve adama parasını teslim ettik. Ertesi gün gelmedi, şüphelendikten sonra kontrol ettiğimizde sahte olduğunu anladık. Çok güzel konuşuyor, içten konuşuyor, ikna kabiliyeti çok yüksek. Bakırköy'de güvenlik sistemleri işi yaptığını söyledi" dedi.

ESNAF ŞAHSA 'ALTIN FARESİ' LAKABINI TAKTI

15 gün içerisinde İstanbul, Balıkesir ve Ankara'da kuyumcuların güvenini sağlayıp sahte altını bozduran şüpheli, esnafı canından bezdirdi. Kuyumcular, şahsa 'Altın Faresi' lakabını taktı. İş yerlerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyii yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

(Murat Horoz - Sümer Avcı - Hasan Zaid Ezim/İHA)

Son dakika haberleri | Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 'Altın Faresi' kamerada
Son dakika haberleri | Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 'Altın Faresi' kamerada
Son dakika haberleri | Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 'Altın Faresi' kamerada
Son dakika haberleri | Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 'Altın Faresi' kamerada

Balıkesir, İstanbul, Sarıyer, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 'Altın Faresi' kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi
Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor         
15:46
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı         
14:56
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
14:30
Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı         
14:11
Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü         
13:25
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 16:10:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 'Altın Faresi' kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei