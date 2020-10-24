Sahte belgelerle milyon liralık dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

İstanbul 'da devlet kurumlarının adlarını ve logolarını kullanarak sahte evrak düzenleyen, bu belgelerle taksi, servis plakası ve çeşitli kiralamalar yapan üç dolandırıcı polis operasyonuyla yakalandı. Dolandırıcıların yaklaşık 4 milyon liralık taksi plakası sattıkları, binlerce liralık daire, yalı ve tesis kiraladıkları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıların devlet kurumlarının adını kullanarak, kurum adı ve logosu bulanan sahte evraklar düzenlenip Üsküdar ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan noterlerden ruhsat çıkartarak sahte taksi plakası, sahte tahditli servis plakası elde ettiklerini belirledi. Yine aynı dolandırıcıların çeşitli mülk kiralamaları yaptığı tespit edildi. Geçen çarşamba günü hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli'nde düzenlenen operasyonlarda Kaan K. (30) Sinan Ö. (38) ve Ahmet Ö. (35) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde dolandırıcıların 1 milyon 300 bin, 2 milyon ve 600 bin lira karşılığında 3 adet sahte taksi plakası sattıkları, 65 bin lira karşılığında servis plakası ve bir kişiden yalı, 2 lüks daire, tıp fakültesinde tesis, Sarıyer ilçesinde 3 katlı daire kiralanması için 265 bin lira aldıkları belirlendi. Hazırladıkları sahte evrak ve belgelerle çok sayıda dolandırıcılık suçuna karışan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Sinan Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kaan K. ve Ahmet Ö. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul