Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte döviz operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte döviz operasyonu

27.04.2022 12:04

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da matbaadan sahte dolar ve euro basarak piyasaya sürmeye çalışan kalpazan çetelerine yapılan operasyonlarda, 15 milyon liraya yakın sahte döviz ele geçirildi.

İstanbul'da matbaadan sahte dolar ve euro basarak piyasaya sürmeye çalışan kalpazan çetelerine yapılan operasyonlarda, 15 milyon liraya yakın sahte döviz ele geçirildi. Zeytinburnu ve Kağıthane'de yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi sahte döviz basarak piyasaya sürmeye iki ayrı şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Nisan ayında iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

İlk olarak Zeytinburnu'nda bulanan adresi basan ekipler, piyasa sürülmek üzere hazır halde sahte 850 bin euro ele geçirdi.

BANKNOTLARDAKİ PARA KAĞITLARINDAKİ "LİBYA MERKEZ BANKASI" İBARESİ DİKKAT ÇEKTİ

Kalpazanlara yönelik ikinci operasyon Kağıthane ilçesinde gerçekleştirildi. Kağıthane'de bir adreste sahte dolar ve madeni paraların piyasaya sürülmek üzere saklandığını tespit eden Mali Şube Polisi, depoya baskın düzenledi. Operasyonda sahte 79 bin dolar ve sahte bin 358 madeni euro ele geçirildi.

Sahte banknotlardaki para kağıtlarında "Libya Merkez Bankası" ibaresi dikkat çekti.

Her iki operasyonda ele geçirilen yaklaşık 15 milyon lira değerindeki sahte döviz, imha edilmek üzere emniyete götürüldü. Baskınlarda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs ifade işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların 3'ü tutuksuz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman - İHA)

Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte döviz operasyonu
Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte döviz operasyonu
Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte döviz operasyonu
Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte döviz operasyonu
Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte döviz operasyonu
Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte döviz operasyonu
Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte döviz operasyonu
Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte döviz operasyonu
Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte döviz operasyonu

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Tıra düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte sahte alkol ele geçirildi Son dakika haberleri | Tıra düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte sahte alkol ele geçirildi İSTANBUL'DA MATBAA KURUP SAHTE DÖVİZ BASAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON İSTANBUL'DA MATBAA KURUP SAHTE DÖVİZ BASAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte döviz operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:34 BM Raporu'na göre iklim değişikliği ve yanlış insan davranışları artan felaketleri tetikliyor
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 12:36:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İstanbul'da sahte döviz operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement