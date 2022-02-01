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Son dakika haberleri... Sahte dolar operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sahte dolar operasyonuna 3 tutuklama

01.02.2022 12:35
Son dakika haberleri... Sahte dolar operasyonuna 3 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Köyceğiz ilçesindeki bir bankanın bankamatiğine yüklük miktarda sahte dolar yatırılması sonrası harekete geçen KOM ekipleri, olayla ilgili olarak 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Köyceğiz ilçesindeki bir bankanın bankamatiğine yüklük miktarda sahte dolar yatırılması sonrası harekete geçen KOM ekipleri, olayla ilgili olarak 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Fethiye KOM Grup Amirliği Köyceğiz ilçesinde bankamatik üzerinden yüklü miktarda sahte dolar yatırıldığı bilgisi üzerine sevil ekiplerce konu araştırılmaya başlandı. Bankamatik üzerinden para yatıran şüpheliler bankamatik kameralarından tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonrası O.A isimli şüpheli Fethiye KOM ekiplerince Köyceğiz ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Sahte olduğu değerlendirilen paralarla ilgili yapılan incelemede paraların gerçeğinden farklı olduğu, sahte paraların bankamatikten rahatça geçtiği, aldatıcılık kabiliyetinin bulunduğu, ancak bankamatikten ve para sayma makinesinde geçtiği anlaşıldı.

Olaya karışan şahıslarla ilgili dataylı yapılan araştırmada 6 şüpheli şahıs olduğu bunlardan O.A Köyceğiz'de, A.E İstanbul'da yakalandı. Firari şüpheli olan A.E, C.K, G.D, M.H, B.G isimli şahısların İstanbul'da olduğu bilgisi alınması üzerine İstanbul'a Fethiye KOM ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada şüphelilerin kaldıkları adres tespit edilerek yapılan operasyonda tüm şüpheli şahıslar yakalandı.

Toplamda dosyada 6 şüpheli şahsa parada sahtecilikten işlem yapılırken, çıkarıldıkları mahkemece O.A, B.G, M.H adli kontrolle serbest kalırken, örgüt lideri A.E ve örgüt üyeleri G.D ile C.K tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - MUĞLA

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Köyceğiz, İstanbul, Fethiye, dolar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Sahte dolar operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika


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