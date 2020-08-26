Son dakika haberleri... Sahte EFT ile dolandırıcılara kaptırdığı 44 keçiyi jandarma buldu - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, 44 adet keçisini internetten satışa çıkarmasının ardından dolandırılan G.Z.'nin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Keçilerin bulunması için operasyon başlatan ekipler, 3 ilde 4 kez el değiştiren 44 keçinin tamamını bularak, sahibine teslim etti. Şüpheliler de operasyonda yakalandı.

Kapaklı ilçesinde ikamet eden G.Z., 44 adet keçisini internetten satışa çıkardı. Kendisini alıcı olarak tanıtan H.İ.Ç., keçilerin tamamını alacağını söyledi. Tatil günü olması nedeniyle parayı, EFT yapmış gibi gösteren H.İ.Ç., sahte ekran görüntüsünü cep telefonuyla G.Z.'ye gönderdi. Durumdan şüphelenmeyen G.Z. ise 44 keçiyi H.İ.Ç.'nin verdiği adrese gönderdi. G.Z., parayı pazartesi günü hesabında göremeyince şüphelinin cep telefonunu aradı. Numaranın iptal olduğunu ve kandırıldığını anlayan G.Z., jandarmayı arayarak dolandırıldığı ihbarında bulundu.