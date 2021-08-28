Son dakika haberleri! Sahte ehliyet iddiasında karar çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sahte ehliyet iddiasında karar çıktı
28.08.2021 00:57
Son dakika haberleri: Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte ehliyet düzenledikleri iddiası ile gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte ehliyet düzenledikleri iddiası ile gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, ilçe genelinde suçlarla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşlardan 10 ila 20 bin TL arasında para alarak sahte ehliyet çıkarttıkları gerekçesiyle takibe alınan 12 kişinin davasında karar çıktı. Evrakta sahtecilik iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 10'u emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi. İddialar hakkında mahkemeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA
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