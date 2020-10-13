Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi

13.10.2020 14:54
Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

İzmir'de son günlerde 18 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki şüphelisi 20 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de son günlerde 18 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki şüphelisi 20 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de 18 kişinin hayatına mal olan sahte içki üreten, ham madde temin eden kişilere yönelik İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu kentte 32 adrese baskın düzenlendi. Bu adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 16 ton sahte etil alkol ile 240 litre sahte içki ele geçirildi.

Kentte görülen sahte içki vakalarından yola çıkan ekipler, 150 kişinin ifadesini aldı. Bu ifadelerden yola çıkarak gözaltına alınan 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Dosya kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen, 2'si sahte etil alkol dağıtıcısı olduğu tespit edilen 4 kişi de tutuklandı.

(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri/İHA)

Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi
Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi
Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi
Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi
Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi
Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi
Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı         
14:43
İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı         
14:18
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı         
13:39
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 15:29:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei