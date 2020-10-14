Son dakika haberleri | Sahte içki operasyonlarında 6 günde 60 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sahte içki operasyonlarında 6 günde 60 tutuklama

14.10.2020 17:09
Son dakika haberleri | Sahte içki operasyonlarında 6 günde 60 tutuklama, System.String[]

Son dakika haberler... Türkiye'de 9 Ekim'den bu yana 45 kişinin ölümüne neden olan sahte içki vakalarıyla ilgili 18 ilde yürütülen operasyonlarda 227 şüpheli yakalandı, 60 zanlı tutuklandı ve tonlarca sahte içki ile etil alkol ele geçirildi.

Türkiye'de 9 Ekim'den bu yana 45 kişinin ölümüne neden olan sahte içki vakalarıyla ilgili 18 ilde yürütülen operasyonlarda 227 şüpheli yakalandı, 60 zanlı tutuklandı ve tonlarca sahte içki ile etil alkol ele geçirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon ve Zonguldak'ta 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinin ardından polis ve jandarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Geniş çaplı operasyon yürüten ekipler, 18 ilde düzenlediği baskınlarla hem sahte içki üreten ve satanları yakaladı hem de çok miktarda sahte içki ve etil alkol ele geçirdi.

Emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonda 227 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 60'ı tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken, bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Suç örgütü çökertildi

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana gerçekleşen operasyonlardan en büyüğü İstanbul'da düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, H.K'nin elebaşı olduğu suç örgütünün merdiven altı üretilen sahte içkileri piyasaya sürdüğünü belirlemesi sonrası İstanbul, Adana ve Bursa'da 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Suç örgütü lideri H.K'nin de aralarında olduğu 22 şüphelinin yakalandığı operasyonda şüphelilerden 17'si tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sahte içki satışı ve imalatına yönelik düzenlenen operasyonlarda da yaklaşık 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Bu operasyonlarda da gözaltına alınanların 7'si tutuklandı.

Sahte içkiden 19 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de de geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yaklaşık 150 kişinin ifadesine başvurularak 32 adrese baskın yapıldı. Gözaltına alınan 24 zanlıdan 14'ü tutuklandı, 5 ton etil alkol ele geçirildi.

Muğla'da 12 Ekim'de düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ve tarihi eser operasyonunda 56 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Bu süreçte Gaziantep'te helikopter destekli operasyonda 13, Balıkesir'de 12, Kırıkkale'de 11, Hatay'da 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonlar, tek operasyonda en fazla şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar arasında yer aldı.

Ölümlere neden olmadan yakalandılar

Toplam 18 ildeki operasyonlarda, büyük miktarda sahte içki, etil alkol ile içki yapımında kullanılan malzemeler, başka ölümlere neden olmadan ele geçirildi.

Polis ve jandarma, son 6 günde yaklaşık 25 bin litre ve 2 bin 842 şişe etil alkol, 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ile yaklaşık 18 bin 500 litre ve 2 bin 99 şişe sahte içkiye el koydu.

İstanbul, Türkiye, Alkol, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sahte içki operasyonlarında 6 günde 60 tutuklama - Son Dakika

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