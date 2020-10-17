Son dakika haberleri... Sahte içkiden 2 kişinin öldüğü Kırklareli'de valilikten uyarı - Son Dakika

KIRKLARELİ'de Derya Altan (24) ve Soner Tolukan'ın (48) sahte içki nedeniyle hayatlarını kaybetmeleri üzerine valilik, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kırklareli'de sahte içkiden ilk ölüm Lüleburgaz ilçesinde yaşandı. Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Derya Altan, 1 hafta önce evinde ev yapımı içki içti. Bir süre sonra rahatsızlanan Altan, yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Altan, ilk müdahalenin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.