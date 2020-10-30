Son dakika haberleri! Sahte içkiden ölüme neden olan aktarın çalışanı, patronunu suçladı (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sahte içkiden ölüme neden olan aktarın çalışanı, patronunu suçladı (2)
30.10.2020 16:11
Son dakika gündem haberi: AKTAR VE ÇALIŞANI TUTUKLANDI KONYA'da evinde yaptığı içki nedeniyle hayatını kaybeden Hakan Erdoğan'a (55), etil alkol (ethanol) yerine metil alkol (methanol) sattığı iddiasıyla gözaltına alınan aktar Abdullah Aksoy(40) ve çalışanı Mahir Mutlu (23), sevk edildikleri adliyede 'olası kast ile...
AKTAR VE ÇALIŞANI TUTUKLANDI
KONYA'da evinde yaptığı içki nedeniyle hayatını kaybeden Hakan Erdoğan'a (55), etil alkol (ethanol) yerine metil alkol (methanol) sattığı iddiasıyla gözaltına alınan aktar Abdullah Aksoy(40) ve çalışanı Mahir Mutlu (23), sevk edildikleri adliyede 'olası kast ile ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.
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