Son dakika haberleri: 'Sahte içkiden zehirlendim' dedi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

BURSA'da sahte içki içtiği için zehirlendiğini öne süren Özgür Ü., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kentte geçen günlerde sahte içkiden zehirlenen 17 kişiden 4'ü hayatını kaybetmişti.

Piremir Mahallesi Teleferik Meydanı'ndaki parkta arkadaşlarıyla birlikte oturan Özgür Ü., fenalaştı. Özgür Ü., sabah saatlerinde içtiği sahte içkiden fenalaşmış olabileceğini söyleyince arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Özgür Ü., gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Özgür Ü.'nün bilincinin açık olduğu görüldü. Bursa'da geçten günlerde alkol aldıktan sonra fenalaşan 17 kişi, hastanelere kaldırılmış, 4'ü hayatını kaybetmişti. Sahte içki satan 5 kişi de tutuklanmıştı.