Son dakika haberleri! Sahte jandarmalara JASAT timlerinden operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sahte jandarmalara JASAT timlerinden operasyon

31.03.2022 14:07
Son dakika haberleri! Sahte jandarmalara JASAT timlerinden operasyon

Son dakika haberi: Çorum'un Dodurga ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtarak bir kişi darp eden 2 kişi, JASAT timleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtarak bir kişi darp eden 2 kişi, JASAT timleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Tutuş köyünde "çakar lamba" takılı sivil araçtan inen ve kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan maske ve bereli 2 kişi, durdurdukları araçta bulunan bir kişiyi darp etti. Şahıslar daha sonra plakası olmayan açla olay yerinden kaçtı. Darp edilen vatandaşın şikayeti üzerine şahısların yakalanması için Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri ve Dodurga İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Samsun, Ordu JASAT timleri ve Dodurga İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelilerden birisi Ordu'nun Ünye ilçesinde olayda kullanılan araçla birlikte yakalandı. Çorum, Samsun ve Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen koordineli araştırmalar neticesinde olaya karışan ikinci şüpheli de gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Son dakika haberleri! Sahte jandarmalara JASAT timlerinden operasyon

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Hisarcık, Jandarma, Dodurga, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Sahte jandarmalara JASAT timlerinden operasyon - Son Dakika


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