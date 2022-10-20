Son dakika haberleri! Sahte parayla koyun alan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sahte parayla koyun alan şahıs gözaltına alındı

20.10.2022 14:04
Son dakika haberleri! Sahte parayla koyun alan şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Aksaray'da hayvan pazarından sahte para ile 2 koyun satın alan 1 şahıs polisin takibi ile yapılan operasyonla yakalandı.

Aksaray'da hayvan pazarından sahte para ile 2 koyun satın alan 1 şahıs polisin takibi ile yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hayvan pazarında bir şahsın sahte para vererek 2 küçükbaş hayvan satın aldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarına gelerek olayla ilgili araştırma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptığı araştırmada sahte para kullanarak 2 küçükbaş hayvan alan şahsın kimliğini tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte parayla hayvan alan R.C. (39) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği suçtan elde ettiği değerlendirilen 35 bin 200 TL ve 2 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi. Ele geçirilen 2 koyun ise sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Araştırma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Sahte parayla koyun alan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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