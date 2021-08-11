Son dakika haber! Sahte pasaport ve kimlik yapan şahıslara operasyon - Son Dakika

Sahte pasaport ve kimlik yapan şahıslara operasyon

İSTANBUL - Fatih'te sahte pasaport ve kimlik yapan yabancı uyruklu şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve yapında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Sahte Pasaport ve Kimlik Basım İmalathanesi" konusu ile ilgili Fatih ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Fatih ilçesi Hırka-i Şerif Mahallesinde bulunan bir adreste sahte pasaport ve kimlik yapıldığının belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu N.M.ve M.F.isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda, 35 adet pasaport, 48 adet kimlik ve ehliyet, 4 bin 700 adet boş kart, 160 adet çipli boş kart, 15 rulo jelatin kaplama, 50 adet hologram ve şerit, 3 adet mikro çip, 2 adet basım cihazı, 2 adet yazıcı, 1 adet okuyucu, 1 adet kimlik yazıcısı, 1 adet fotokopi cihazı, 1 adet 3d lazer markalama cihazı, 1 adet mor ışık cihazı, 1 adet pvc kaplama cihazı, 1 adet el pres makinesi, 3 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda şeffaf jelatin ve pasaport malzemesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar dün adli makamlara sevk edildi.