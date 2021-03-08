Son dakika haberleri: Sahte polis "terör örgütüyle bağlantın var" bahanesiyle 140 bin lira dolandırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sahte polis "terör örgütüyle bağlantın var" bahanesiyle 140 bin lira dolandırdı
08.03.2021 12:53
Son dakika habere göre Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı telefonla aradığı şahsı "adının terör olaylarına karıştığı" bahanesiyle 140 bin lira dolandırdı.
Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı telefonla aradığı şahsı "adının terör olaylarına karıştığı" bahanesiyle 140 bin lira dolandırdı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki İ.K.'yi telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı. "Adının terör olayına karıştığını ve terör örgütü ile bağlantısının tespit edildiğini" söyleyip korkutup kandıran dolandırıcı, bankacılık yoluyla 140 bin lira parasını dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan İ.K. polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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