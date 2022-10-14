Son dakika haberleri | Sahte polisler Ukraynalıyı soydu: O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sahte polisler Ukraynalıyı soydu: O anlar kamerada

14.10.2022 00:57
Son dakika haberleri | Sahte polisler Ukraynalıyı soydu: O anlar kamerada

Son dakika haberler: Bağcılar'da Ukraynalı V.A.'nın aracını durdurup polis olduklarını öne süren kişiler arama yapma bahanesiyle bin 500 Euro parayı alıp kaçtı.

Bağcılar'da Ukraynalı V.A.'nın aracını durdurup polis olduklarını öne süren kişiler arama yapma bahanesiyle bin 500 Euro parayı alıp kaçtı. Polis araç kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bağcılar Güneşli'de polise ihbarda bulunan Ukrayna uyruklu V.A., otomobilinin polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından durdurulduğunu, aramaya yapan 3 kişinin araçtaki bin 500 Euro parayı çaldığını anlattı. Emniyete giden V.A. ifadesinde, "ben seyir halindeyken birileri durdurdu hakkında ihbar var dediler. Arama yapacaklarını söylediler. Otomobili ararken araçta bulunan paramı çaldılar" dedi.

Olay anını araç kamerası kaydetti

V.A.'nın otomobilinde araç kamerası olduğu anlaşılınca, kayıtlar incelendi. Görüntülerde, V.A.'yı durduran şüphelilerin otomobilini park etmesini istedikleri, ardından aracı aradıkları görülüyor. Kamera görüntülerinden ve kullandıkları otomobilin plakasından kimlikleri tespit edilen şüpheliler, yabancı uyruklu Mohsen R.(41), Farhat K.(41) ve Karım B.(63) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçen çantanın gizli bölmesinin içinde çalınan bin 500 Euro ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Bağcılar ve Esenler'de kendilerini polis gibi tanıtarak iki ayrı yağma olayı gerçekleştirdiği de tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sahte polisler Ukraynalıyı soydu: O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Sahte polisler Ukraynalıyı soydu: O anlar kamerada - Son Dakika
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