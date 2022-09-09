Son dakika haberleri! SAHTE REÇETELERLE ALDIKLARI İLAÇLARI SAVAŞ BÖLGELERİNDE SATAN ŞEBEKEYE OPERASYON - Son Dakika
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Son dakika haberleri! SAHTE REÇETELERLE ALDIKLARI İLAÇLARI SAVAŞ BÖLGELERİNDE SATAN ŞEBEKEYE OPERASYON

09.09.2022 13:49
Son dakika haberleri! SAHTE REÇETELERLE ALDIKLARI İLAÇLARI SAVAŞ BÖLGELERİNDE SATAN ŞEBEKEYE OPERASYON

Son dakika haberler... İSTANBUL'da, başkaları adına düzenlenen sahte reçetelerle, aralarında kanser ilaçlarının da olduğu çok sayıda ilacı eczanelerden satın alıp, savaş bölgelerinde fahiş fiyatlara satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da, başkaları adına düzenlenen sahte reçetelerle, aralarında kanser ilaçlarının da olduğu çok sayıda ilacı eczanelerden satın alıp, savaş bölgelerinde fahiş fiyatlara satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 15 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'deki bir depoda çok sayıda ilaç olduğu yönünde ihbar aldı. Polis, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte adrese baskın düzenledi. Operasyonda depo sahibi belgelerini yetkililere göstererek, ilaç alım satımı yapma yetkisi olduğunu iddia etti. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri araştırma tamamlanıncaya kadar depoyu mühürledi.

NARKOTİK ETKİLİ İLAÇLAR YURT İÇİNDE SATILDI

Deponun mühürlü olduğu süre içerisinde Mali Şube ekipleri, incelemelere devam etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, farklı kişilere ait TC kimlik numaralarıyla düzenlenen reçetelerle eczaneden ilaç aldıkları belirlendi. İlaçlardan narkotik etkili olanların yurt içinde, diğerlerinin ise başta savaş bölgeleri olmak üzere, az gelişmiş ülkelerde yüksek fiyatlara satıldıkları belirlendi. Ekipler bu tespit üzerine depoya yeniden operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, depoda yapılan aramalarda piyasa değeri 15 milyon TL olan, 500 bin ml solüsyon çözelti ve şurup, bin 110 adet flakon (içinde toz veya sıvı etken madde bulunan, steril şartlarda hazırlanmış cam muhafazalı ilaç biçimi), 2 bin gram krem ve 50 bin film tablet ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü-------------------------Operasyondan görüntü-Ele geçirilen ilaçların taşınması-Şüphelilerden görüntüler-Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesinden görüntü


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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! SAHTE REÇETELERLE ALDIKLARI İLAÇLARI SAVAŞ BÖLGELERİNDE SATAN ŞEBEKEYE OPERASYON - Son Dakika

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