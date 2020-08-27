Son dakika haberleri! Şair Kasım Alper Özdemir, Amasya'da köy köy çocuklara koşuyor - Son Dakika

İyilik Hareketi Platformu, 'Çocukların olduğu her yer bir başka güzeldir' sloganıyla çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. İyilik Hareketi Platformu Öncüsü Şair Yazar Kasım Alper Özdemir de köy köy gezerek çocukların mutluluğu için çabalıyor.

İyilik Hareketi Platformu, çocukları mutlu etmeye devam ediyor. Platform, Taşova Dereköy, Çaydibi, Mercimek, Güngörmüş, Dutluk köylerini ziyaret ederek çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Güngörmüş Köyü Muhtarı Kemal Aydın, "Bu hareketin köy köy gezip çocuklarla buluşması bizi çok mutlu etmiştir" dedi.

Dutluk Köyü Muhtarı İsmail Demir de duygularını, "Taşova'da en çok çocuk olan köylerimizden birisi Dutluk köyümüzdür. İnsanımız sıcak, sevecen ve çalışkandır. İyilik Hareketi Platformu ve gönüllülerine çocuklarımız için köyümüze vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz" sözleriyle aktardı.

Özdemir: "İyiliği paylaşmaya devam ediyoruz"

Öğrencilerin eksiklerini gidermek için yardımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren İyilik Hareketi Platformu Öncüsü Şair Yazar Kasım Alper Özdemir, "Öncelikle desteklerinden ötürü iş insanı Arif Yılmaz'a, İstanbul'dan Büyük Osmanlı Derneği Başkanı Soner İbiç kardeşimize, hemşehrimiz Onur Avcı'ya ve gönül dostlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Biz sadece iyiliği paylaşmaya devam ediyoruz. Memleket sevdamız ve ahde vefamız bu işlere devam etmemizi de gerektiriyor. Okullar açılmadan köylerimizde öğrencilerimizin kırtasiye, kitap, defter, ayakkabı eksikleri için bir çok yardım yaptık. İnşallah birlikte çok güzeliz diyerek iyiliği paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL